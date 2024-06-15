Некрасова (Некрасова) Евдокия Николаева 27.07.1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Некрасова) Евдокия Николаева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.07.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1806

Отец: Некрасов Николай Лавренов

Мать: Некрасова (Посохина) Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1830

Муж: Некрасов Никифор Семенов

Рождение ребёнка
24.03.1833

Сын: Некрасов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Некрасов Никифор Семенов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1834

Дочь: (Некрасова) Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Некрасов Никифор Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Семен Никифорович

Отец ребёнка: Некрасов Никифор Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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