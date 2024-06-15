Некрасова (Некрасова) Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения27.07.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1806
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1830
Рождение ребёнка
24.03.1833
Сын: Некрасов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Некрасов Никифор Семенов
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1834
Дочь: (Некрасова) Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Некрасов Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Некрасов Семен Никифорович
Отец ребёнка: Некрасов Никифор Семенов
Смерть
Неизвестно