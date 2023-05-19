Некрасов Никифор Семенов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти22.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Некрасов Семен Антонов
Бракосочетание
13.01.1830
Рождение ребёнка
24.03.1833
Сын: Некрасов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1834
Дочь: Параскева Никифорова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Некрасов Семен Никифорович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1858
Причина смерти: горячкою