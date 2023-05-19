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Некрасов Никифор Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

22.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Некрасов Семен Антонов

Мать: Некрасова Евдокия Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1830

Жена: Некрасова Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
24.03.1833

Сын: Некрасов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1834

Дочь: Параскева Никифорова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Семен Никифорович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.05.1858
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою