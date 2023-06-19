Некрасова (Посохина) Елена Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Посохина) Елена Логгинова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

12.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1802

Муж: Некрасов Николай Лавренов

Рождение ребёнка
23.01.1804

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1806

Дочь: Некрасова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1808

Сын: Некрасов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1809

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1811

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1814

Сын: Некрасов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1815

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1820

Дочь: Малыгина Анна Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Лавренов

Смерть
12.07.1848
Причина смерти: холера