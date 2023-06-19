Некрасова (Посохина) Елена Логгинова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти12.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1802
Рождение ребёнка
23.01.1804
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов
Рождение ребёнка
27.07.1806
Дочь: Некрасова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов
Рождение ребёнка
06.03.1808
Сын: Некрасов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов
Рождение ребёнка
09.07.1809
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов
Рождение ребёнка
02.10.1811
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов
Рождение ребёнка
28.01.1814
Сын: Некрасов Семен Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов
Рождение ребёнка
27.03.1815
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов
Рождение ребёнка
25.01.1820
Дочь: Малыгина Анна Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Лавренов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1848
Причина смерти: холера