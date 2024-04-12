Малыгина (Некрасова) Гликерия Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
28.02.1796
Сын: Малыгин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно