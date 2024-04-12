Малыгина (Некрасова) Гликерия Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Гликерия Лаврентьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Некрасов Лаврентий Васильев

Мать: Некрасова Марфа Антипова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1796

Сын: Малыгин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Малыгин Григорий Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Григорий Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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