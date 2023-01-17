Соболева (Ратинская) Анфия Александровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1847
Сын: Соболев Павел Варсонофиевич
Отец ребёнка: Соболев Варсонофий Семёнович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Соболев Александр Варсонофиевич
Отец ребёнка: Соболев Варсонофий Семёнович
Рождение ребёнка
08.01.1852
Сын: Соболев Флавиан Варсонофиевич
Отец ребёнка: Соболев Варсонофий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно