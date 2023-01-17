Соболева (Ратинская) Анфия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Ратинская) Анфия Александровна

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Место рождения

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ратинский Александр Савелович

Мать: Ратинская Аполлинария Архиповна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Соболев Павел Варсонофиевич

Отец ребёнка: Соболев Варсонофий Семёнович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Соболев Александр Варсонофиевич

Отец ребёнка: Соболев Варсонофий Семёнович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1852

Сын: Соболев Флавиан Варсонофиевич

Отец ребёнка: Соболев Варсонофий Семёнович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Варсонофий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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