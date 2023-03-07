Ратинский Александр Савелович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Ратинский Савел
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ратинский Николай Александрович
Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ратинская Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ратинская Марья Александровна
Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ратинский Афиноген Александрович
Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Соболева Анфия Александровна
Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ратинский Виссарион Александрович
Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна
Работа или профессия
До 1851
Дьячок Богородице-Рождественской Ратинский церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1851