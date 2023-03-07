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Ратинский Александр Савелович

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Место рождения

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ратинский Савел

Мать: Ратинская Пелагея Андреевна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ратинский Николай Александрович

Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ратинская Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ратинская Марья Александровна

Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ратинский Афиноген Александрович

Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Соболева Анфия Александровна

Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ратинский Виссарион Александрович

Мать ребёнка: Ратинская Аполлинария Архиповна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1851
Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Богородице-Рождественской Ратинский церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратинская Аполлинария Архиповна

Смерть
До 1851
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