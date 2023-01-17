Ратинский Савел
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ратинский Александр Савелович
Мать ребёнка: Ратинская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Васильева Ольга Савеловна
Мать ребёнка: Ратинская Пелагея Андреевна
Работа или профессия
До 1825
Дьячок Богородице-Рождественской Ратинской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1825