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Ратинский Савел

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Место рождения

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ратинский Александр Савелович

Мать ребёнка: Ратинская Пелагея Андреевна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Васильева Ольга Савеловна

Мать ребёнка: Ратинская Пелагея Андреевна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1825
Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Богородице-Рождественской Ратинской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратинская Пелагея Андреевна

Смерть
До 1825
Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
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