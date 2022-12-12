Ратинская Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратинская Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ратинский Александр Савелович

Отец ребёнка: Ратинский Савел

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Васильева Ольга Савеловна

Отец ребёнка: Ратинский Савел

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратинский Савел

Смерть
Неизвестно
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