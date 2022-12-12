Ратинская Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ратинский Александр Савелович
Отец ребёнка: Ратинский Савел
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Васильева Ольга Савеловна
Отец ребёнка: Ратинский Савел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ратинский Савел
Смерть
Неизвестно