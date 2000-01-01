деревня Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Юковская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом после умершего крестьянина Вологодской губернии, Кадниковского уезда, Маныловской волости, деревни Юновской Александра Петровича Мухина. 1910 Показать все
Дело об описи и продаже земли крестьянки д. Юковской Маныловской волости Кадниковского уезда М. Дмитриевой за неуплату недоимки земского сбора. 1899 г. // Гос. архив Воло Показать все
Прялка, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Швейка, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Ратинской церкви. Список архи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4252Юковская, д. вл.при колодцах.8969235671

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Маныловская волость
3221ЮковскаяВасильевск.БогородицкийЛевашевой9025143825
33ЮковскаяВеликодвор.БогородицкийЛоханиной902581320
34ЮковскаяДокукинск.БогородицкийВолоцкой902572420

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Ратинский сельсовет
Юковская (сс,скков,шк. I ст.) 4641деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 134 км. Летнее: —.3129

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
275050Юковскаядеревня60°07'с.ш.41°17'в.д.P-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418166д Юковскаядеревня

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