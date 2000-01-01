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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом после умершего крестьянина Вологодской губернии, Кадниковского уезда, Маныловской волости, деревни Юновской Александра Петровича Мухина. 1910 Показать все
Дело об описи и продаже земли крестьянки д. Юковской Маныловской волости Кадниковского уезда М. Дмитриевой за неуплату недоимки земского сбора. 1899 г. // Гос. архив Воло Показать все
Прялка, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Швейка, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Ратинской церкви. Список архи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4252Юковская, д. вл.при колодцах.8969235671
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3221ЮковскаяВасильевск.БогородицкийЛевашевой9025143825
33—ЮковскаяВеликодвор.БогородицкийЛоханиной902581320
34—ЮковскаяДокукинск.БогородицкийВолоцкой902572420
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Юковская (сс,скков,шк. I ст.) 4641деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 134 км. Летнее: —.3129
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275050Юковскаядеревня60°07'с.ш.41°17'в.д.P-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418166д Юковскаядеревня