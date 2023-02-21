Ратинская Аполлинария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратинская Аполлинария Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ратинский Николай Александрович

Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ратинская Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ратинская Марья Александровна

Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ратинский Афиноген Александрович

Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Соболева Анфия Александровна

Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ратинский Виссарион Александрович

Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратинский Александр Савелович

Смерть
Неизвестно
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