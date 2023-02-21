Ратинская Аполлинария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ратинский Николай Александрович
Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ратинская Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ратинская Марья Александровна
Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ратинский Афиноген Александрович
Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Соболева Анфия Александровна
Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ратинский Виссарион Александрович
Отец ребёнка: Ратинский Александр Савелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно