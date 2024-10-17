Кубасова (Соболева) Анфиса Варсонофиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасова (Соболева) Анфиса Варсонофиевна

Место рождения

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Соболев Варсонофий Семёнович

Мать: Соболева (Ратинская) Анфия Александровна

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубасов Александр Наумович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кубасова Мария Александровна

Отец ребёнка: Кубасов Александр Наумович

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кубасова Александра Александровна

Отец ребёнка: Кубасов Александр Наумович

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кубасова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Кубасов Александр Наумович

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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