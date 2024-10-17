Кубасова (Соболева) Анфиса Варсонофиевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кубасова Мария Александровна
Отец ребёнка: Кубасов Александр Наумович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кубасова Александра Александровна
Отец ребёнка: Кубасов Александр Наумович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кубасова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Кубасов Александр Наумович
Смерть
Неизвестно