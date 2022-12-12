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Соболев Варсонофий Семёнович

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Место рождения

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Соболев Семён Григорьевич

Мать: Соболева Ульяна Венедиктовна

Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1844
Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Богородице-Рождественской Ратинской церкви.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Соболев Павел Варсонофиевич

Мать ребёнка: Соболева Анфия Александровна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Соболев Александр Варсонофиевич

Мать ребёнка: Соболева Анфия Александровна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1852

Сын: Соболев Флавиан Варсонофиевич

Мать ребёнка: Соболева Анфия Александровна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Анфия Александровна

Смерть
Неизвестно
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