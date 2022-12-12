Соболев Варсонофий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Работа или профессия
С 1844
Дьячок Богородице-Рождественской Ратинской церкви.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Соболев Павел Варсонофиевич
Мать ребёнка: Соболева Анфия Александровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Соболев Александр Варсонофиевич
Мать ребёнка: Соболева Анфия Александровна
Рождение ребёнка
08.01.1852
Сын: Соболев Флавиан Варсонофиевич
Мать ребёнка: Соболева Анфия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно