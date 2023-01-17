Соболев Александр Варсонофиевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1872
Сын: Соболев Николай Александрович
Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Соболев Александр Александрович
Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Соболев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно