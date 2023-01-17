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Соболев Александр Варсонофиевич

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Место рождения

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Соболев Варсонофий Семёнович

Мать: Соболева Анфия Александровна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Соболев Николай Александрович

Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Соболев Александр Александрович

Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Соболев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Соболева Александра Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Александра Константиновна

Смерть
Неизвестно
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