Алексеева (Николаева) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.05.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1934
Отец: Александров Николай
Мать: Гаврилова Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
24.09.1955
Сын: Алексеев Вячеслав
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий
Никольское, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1956
Дочь: Данилюк Людмила
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий
Рождение ребёнка
07.03.1959
Дочь: Гуторова Алевтина
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий
Рождение ребёнка
12.09.1960
Сын: Алексеев Владислав
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий
Рождение ребёнка
16.08.1966
Дочь: Воробьева Надежда
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий
Тимирязево, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
27.05.1969
Сын: Алексеев Александр
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий