Алексеева (Николаева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Николаева) Галина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1934

Отец: Александров Николай

Мать: Гаврилова Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
24.09.1955

Сын: Алексеев Вячеслав

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий

Никольское, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1956

Дочь: Данилюк Людмила

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий

Рождение ребёнка
07.03.1959

Дочь: Гуторова Алевтина

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.09.1960

Сын: Алексеев Владислав

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.08.1966

Дочь: Воробьева Надежда

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий

Тимирязево, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
27.05.1969

Сын: Алексеев Александр

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
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