Александров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Николай

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Место рождения

Челкасы, Россия

Дата рождения

07.12.1907

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907

Отец: Александр

Мать: Павлова Васса

Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1934

Дочь: Алексеева Галина

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
02.12.1937

Дочь: Снегирёва Тамара

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья

Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Около ?.09.1939

Дочь: Семёнова Маргарита

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья

Челкасы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Прасковья

Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне
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