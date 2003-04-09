Александров Николай
Место рожденияЧелкасы, Россия
Дата рождения07.12.1907
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907
Отец: Александр
Мать: Павлова Васса
Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1934
Дочь: Алексеева Галина
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
02.12.1937
Дочь: Снегирёва Тамара
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья
Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Около ?.09.1939
Дочь: Семёнова Маргарита
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья
Челкасы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Прасковья
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне