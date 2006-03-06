Снегирёва (Александрова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнегирёва (Александрова) Тамара

Снегирёва (Александрова) Тамара

avatar

Место рождения

Челкасы, Россия

Дата рождения

02.12.1937

Дата смерти

06.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937

Отец: Александров Николай

Мать: Гаврилова Прасковья

Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снегирёв Игорь

Отец ребёнка: Снегирёв Порфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Снегирёв Порфирий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снегирёв Порфирий

Смерть
06.03.2006
Волосово, Ленинградская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close