Снегирёва (Александрова) Тамара
Место рожденияЧелкасы, Россия
Дата рождения02.12.1937
Дата смерти06.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937
Отец: Александров Николай
Мать: Гаврилова Прасковья
Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снегирёв Игорь
Отец ребёнка: Снегирёв Порфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Снегирёв Порфирий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Снегирёв Порфирий
Смерть
06.03.2006
Волосово, Ленинградская область, Россия