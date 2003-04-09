Гаврилова (Гаврилова) Прасковья
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.10.1912
Дата смерти09.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1934
Дочь: Алексеева Галина
Отец ребёнка: Александров Николай
Россия
Рождение ребёнка
02.12.1937
Дочь: Снегирёва Тамара
Отец ребёнка: Александров Николай
Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Около ?.09.1939
Дочь: Семёнова Маргарита
Отец ребёнка: Александров Николай
Челкасы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Николай
Смерть
09.04.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно