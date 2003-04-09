Гаврилова (Гаврилова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Гаврилова) Прасковья

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.10.1912

Дата смерти

09.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912

Отец: Гаврил

Мать: Агриппина

Россия
Рождение ребёнка
01.05.1934

Дочь: Алексеева Галина

Отец ребёнка: Александров Николай

Россия
Рождение ребёнка
02.12.1937

Дочь: Снегирёва Тамара

Отец ребёнка: Александров Николай

Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Около ?.09.1939

Дочь: Семёнова Маргарита

Отец ребёнка: Александров Николай

Челкасы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Николай

Смерть
09.04.2003
Маминское, Каменский, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Маминское, Каменский, Свердловская область
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