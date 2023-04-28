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Гаврил

Место рождения

Челкасы, Аликовский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Челкасы, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Гаврилова Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Агриппина

Челкасы, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Петр

Мать ребёнка: Агриппина

Челкасы, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Иван

Мать ребёнка: Агриппина

Челкасы, Аликовский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина

Смерть
Неизвестно
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