Гаврил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Гаврилова Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Петр
Мать ребёнка: Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Иван
Мать ребёнка: Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина
Смерть
Неизвестно