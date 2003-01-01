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Гаврилов Иван
Гаврилов Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 2003
Пол
Мужской
Отец
Гаврил
Мать
Агриппина
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гаврил
Мать:
Агриппина
Смерть
Около 2003
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