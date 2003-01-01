Гаврилов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврил

Мать: Агриппина

Смерть
Около 2003
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