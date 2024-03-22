Агриппина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Гаврилова Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Иван
Отец ребёнка: Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Петр
Отец ребёнка: Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврил
Смерть
Неизвестно