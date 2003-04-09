Семёнова (Александров) Маргарита
Место рожденияЧелкасы, Россия
Дата рожденияОколо ?.09.1939
Дата смерти16.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1939
Отец: Александров Николай
Мать: Гаврилова Прасковья
Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Семёнов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Алла
Отец ребёнка: Семёнов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Юрий
Смерть
16.06.1991