Семёнова (Александров) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Александров) Маргарита

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Место рождения

Челкасы, Россия

Дата рождения

Около ?.09.1939

Дата смерти

16.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1939

Отец: Александров Николай

Мать: Гаврилова Прасковья

Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Семёнов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Алла

Отец ребёнка: Семёнов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Юрий

Смерть
16.06.1991
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