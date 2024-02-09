село Маминское, село Маминское, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Маминское

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2232Маминское, слоб.при р. Исети.7522277820889Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебный магазин. Мельниц 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Маминская волость
494. Маминское, село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 329, жителей 1705, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, 2 ла Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Маминская волость
1) с. Маминское, на р. Исети, прав. церк , земск. шк., вол. правл., зем. станц., фельдш. п., еженед. базар по субботам, трехдневные ярмарки: 18 августа, 8 ноября, распл.Маминское общество44711891127Бывшие государственныеПравославныеРусские70

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Маминская волость
село Маминское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
51700Маминскоесело56°26'с.ш.61°24'в.д.O-41-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000356с Маминскоесело
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