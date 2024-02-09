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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2232Маминское, слоб.при р. Исети.7522277820889Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебный магазин. Мельниц 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
494. Маминское, село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 329, жителей 1705, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, 2 ла Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Маминское, на р. Исети, прав. церк , земск. шк., вол. правл., зем. станц., фельдш. п., еженед. базар по субботам, трехдневные ярмарки: 18 августа, 8 ноября, распл.Маминское общество44711891127Бывшие государственныеПравославныеРусские70—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Маминское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51700Маминскоесело56°26'с.ш.61°24'в.д.O-41-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000356с Маминскоесело