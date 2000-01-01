Павлова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1907
Сын: Александров Николай
Отец ребёнка: Александр
Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Кузьма
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Андрей
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
Неизвестно