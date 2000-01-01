Павлова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1907

Сын: Александров Николай

Отец ребёнка: Александр

Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Кузьма

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Андрей

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
Неизвестно
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