Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Челкасы, Аликовский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Челкасы, Аликовский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.12.1907

Сын: Александров Николай Александрович

Мать ребёнка: Павлова Васса

Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Кузьма

Мать ребёнка: Павлова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Павлова Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Андрей

Мать ребёнка: Павлова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Васса

Смерть
Неизвестно
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