Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1907
Сын: Александров Николай Александрович
Мать ребёнка: Павлова Васса
Челкасы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конев Кузьма
Мать ребёнка: Павлова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла
Мать ребёнка: Павлова Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Андрей
Мать ребёнка: Павлова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Васса
Смерть
Неизвестно