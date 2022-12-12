Алексеев Александр
Место рождения
Дата рождения27.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1969
Отец: Алексеев Аркадий
Мать: Алексеева Галина
Бракосочетание
01.08.1987
Жена: Алексеева Валентина
Рождение ребёнка
02.10.1987
Сын: Алексеев Алексей
Мать ребёнка: Алексеева Валентина
Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1991
Дочь: Петрова Белла
Мать ребёнка: Алексеева Валентина
Россия
Место жительства
Неизвестно