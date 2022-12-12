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Алексеев Александр

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Место рождения

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

27.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1969

Отец: Алексеев Аркадий

Мать: Алексеева Галина

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
01.08.1987

Жена: Алексеева Валентина

Рождение ребёнка
02.10.1987

Сын: Алексеев Алексей

Мать ребёнка: Алексеева Валентина

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1991

Дочь: Петрова Белла

Мать ребёнка: Алексеева Валентина

Россия
Место жительства
Неизвестно
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