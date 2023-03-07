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Алексеев Алексей

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Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

02.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1987

Отец: Алексеев Александр

Мать: Алексеева Валентина

Маминское, Каменский, Свердловская область
Крещение
1990
Маминское, Каменский, Свердловская область
Работа или профессия
С 22.02.2013
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Сортировщик-сдатчик | Current occupation:1 | ул. Заводской проезд, 1
Бракосочетание
26.07.2014

Жена: Алексеева Оксана

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Свадьба состоялась в ЗАГС г.Каменск-Уральский
Образование
С 01.09.2015
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Обработка металлов давлением | Current education:1 | ул. Заводской проезд, 2
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
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