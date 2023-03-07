Алексеев Алексей
Место рождения
Дата рождения02.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1987
Отец: Алексеев Александр
Мать: Алексеева Валентина
Крещение
1990
Работа или профессия
С 22.02.2013
Сортировщик-сдатчик | Current occupation:1 | ул. Заводской проезд, 1
Бракосочетание
26.07.2014
Жена: Алексеева Оксана
Свадьба состоялась в ЗАГС г.Каменск-Уральский
Образование
С 01.09.2015
Обработка металлов давлением | Current education:1 | ул. Заводской проезд, 2
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно