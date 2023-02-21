Петрова (Алексеева) Белла
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1991
Отец: Алексеев Александр
Мать: Алексеева Валентина
Россия
Бракосочетание
01.06.2012
Муж: Петров Андрей
Рождение ребёнка
04.10.2012
Дочь: Карина
Отец ребёнка: Петров Андрей
Рождение ребёнка
11.11.2014
Сын: Петров Лев
Отец ребёнка: Петров Андрей
Место жительства
Неизвестно