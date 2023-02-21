Петрова (Алексеева) Белла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Алексеева) Белла

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1991

Отец: Алексеев Александр

Мать: Алексеева Валентина

Россия
Бракосочетание
01.06.2012

Муж: Петров Андрей

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.2012

Дочь: Карина

Отец ребёнка: Петров Андрей

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.2014

Сын: Петров Лев

Отец ребёнка: Петров Андрей

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
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