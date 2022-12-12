Алексеева (Прокопенко) Валентина
Место рожденияУкраина
Дата рождения28.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1967
Отец: Прокопенко Анатолий
Мать: Дубровина Алевтина
Украина
Бракосочетание
01.08.1987
Муж: Алексеев Александр
Рождение ребёнка
02.10.1987
Сын: Алексеев Алексей
Отец ребёнка: Алексеев Александр
Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1991
Дочь: Петрова Белла
Отец ребёнка: Алексеев Александр
Россия
Место жительства
Неизвестно