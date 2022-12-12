Алексеева (Прокопенко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Прокопенко) Валентина

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Место рождения

Украина

Дата рождения

28.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1967

Отец: Прокопенко Анатолий

Мать: Дубровина Алевтина

Украина
Бракосочетание
01.08.1987

Муж: Алексеев Александр

Рождение ребёнка
02.10.1987

Сын: Алексеев Алексей

Отец ребёнка: Алексеев Александр

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1991

Дочь: Петрова Белла

Отец ребёнка: Алексеев Александр

Россия
Место жительства
Неизвестно
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