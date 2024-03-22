Дубровина (Ортюкова) Алевтина
Место рождения
Дата рождения21.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1946
Отец: Маленьких Иван
Мать: Ортюкова Елизавета
Рождение ребёнка
28.10.1967
Дочь: Алексеева Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Прокопенко Анатолий
Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.05.1971
Дочь: Жаворонкова Ольга
Отец ребёнка: Прокопенко Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровин Виталий
Развод
Неизвестно
Муж: Прокопенко Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопенко Анатолий