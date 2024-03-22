Дубровина (Ортюкова) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Ортюкова) Алевтина

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Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

21.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1946

Отец: Маленьких Иван

Мать: Ортюкова Елизавета

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1967

Дочь: Алексеева Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Прокопенко Анатолий

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.05.1971

Дочь: Жаворонкова Ольга

Отец ребёнка: Прокопенко Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Виталий

Маминское, Каменский, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Муж: Прокопенко Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Анатолий

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