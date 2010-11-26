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Ортюкова Елизавета

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Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

19.10.1919

Дата смерти

26.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919

Отец: Ортюков Семён

Мать: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1946

Дочь: Дубровина Алевтина

Отец ребёнка: Маленьких Иван

Россия
Рождение ребёнка
05.07.1951

Сын: Ортюков Сергей

Отец ребёнка: Маленьких Иван

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1954

Сын: Ортюков Александр

Отец ребёнка: Маленьких Иван

Маминское, Каменский, Свердловская область
Смерть
26.11.2010
Маминское, Каменский, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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