Ортюкова Елизавета
Место рождения
Дата рождения19.10.1919
Дата смерти26.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919
Отец: Ортюков Семён
Мать: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
21.06.1946
Дочь: Дубровина Алевтина
Отец ребёнка: Маленьких Иван
Россия
Рождение ребёнка
05.07.1951
Сын: Ортюков Сергей
Отец ребёнка: Маленьких Иван
Рождение ребёнка
09.03.1954
Сын: Ортюков Александр
Отец ребёнка: Маленьких Иван
Смерть
26.11.2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость