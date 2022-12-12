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Ортюков Александр

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Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

09.03.1954

Дата смерти

17.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1954

Отец: Маленьких Иван

Мать: Ортюкова Елизавета

Маминское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1979

Жена: Ортюкова Валентина

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.1980

Сын: Ортюков Андрей

Мать ребёнка: Ортюкова Валентина

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1984

Сын: Ортюков Дмитрий

Мать ребёнка: Ортюкова Валентина

Маминское, Каменский, Свердловская область
Смерть
17.04.1989
Маминское, Каменский, Свердловская область
Причина смерти: Несчастный случай
Рождение ребёнка
10.10.1989

Сын: Ортюков Александр

Мать ребёнка: Ортюкова Валентина

Маминское, Каменский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Маминское, Каменский, Свердловская область
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