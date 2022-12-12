Ортюков Александр
Место рождения
Дата рождения09.03.1954
Дата смерти17.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1954
Отец: Маленьких Иван
Мать: Ортюкова Елизавета
Бракосочетание
Около ?.02.1979
Жена: Ортюкова Валентина
Рождение ребёнка
04.01.1980
Сын: Ортюков Андрей
Мать ребёнка: Ортюкова Валентина
Рождение ребёнка
04.05.1984
Сын: Ортюков Дмитрий
Мать ребёнка: Ортюкова Валентина
Смерть
17.04.1989
Причина смерти: Несчастный случай
Рождение ребёнка
10.10.1989
Сын: Ортюков Александр
Мать ребёнка: Ортюкова Валентина
Похороны
Неизвестно