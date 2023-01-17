Ортюков Семён
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Ортюков Илья
Мать: Ортюкова Мария
Бракосочетание
Между 1908 и 1909
Жена: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Ортюков Михаил
Мать ребёнка: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
24.04.1913
Сын: Ортюков Николай
Мать ребёнка: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
19.10.1919
Дочь: Ортюкова Елизавета
Мать ребёнка: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Ортюков Александр
Мать ребёнка: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
03.05.1927
Дочь: Никонова Зинаида
Мать ребёнка: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
23.01.1929
Дочь: Кадочникова Нина
Мать ребёнка: Ортюкова Александра
Смерть
Около 1942
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно