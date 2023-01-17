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Ортюков Семён

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Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Ортюков Илья

Мать: Ортюкова Мария

Маминское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Между 1908 и 1909

Жена: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Ортюков Михаил

Мать ребёнка: Ортюкова Александра

Рождение ребёнка
24.04.1913

Сын: Ортюков Николай

Мать ребёнка: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1919

Дочь: Ортюкова Елизавета

Мать ребёнка: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Ортюков Александр

Мать ребёнка: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1927

Дочь: Никонова Зинаида

Мать ребёнка: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1929

Дочь: Кадочникова Нина

Мать ребёнка: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Смерть
Около 1942
Маминское, Каменский, Свердловская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Маминское, Каменский, Свердловская область
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