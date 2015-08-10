Никонова (Ортюкова) Зинаида
Место рождения
Дата рождения03.05.1927
Дата смерти10.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1927
Отец: Ортюков Семён Ильич
Мать: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
14.03.1968
Дочь: Рыжкова Елена
Отец ребёнка: Никонов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Николай
Смерть
10.08.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно