Никонова (Ортюкова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Ортюкова) Зинаида

Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

03.05.1927

Дата смерти

10.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1927

Отец: Ортюков Семён Ильич

Мать: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1968

Дочь: Рыжкова Елена

Отец ребёнка: Никонов Николай

Маминское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Николай

Смерть
10.08.2015
Маминское, Каменский, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Маминское, Каменский, Свердловская область
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