Ортюков Николай
Место рождения
Дата рождения24.04.1913
Дата смерти09.07.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1913
Отец: Ортюков Семён Ильич
Мать: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
05.05.1937
Сын: Ортюков Вячеслав
Мать ребёнка: Ортюкова Мария
Рождение ребёнка
28.10.1938
Сын: Ортюков Анатолий
Мать ребёнка: Ортюкова Мария
Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1941
Дочь: Леонтьева Нина
Мать ребёнка: Ортюкова Мария
Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
10.03.1946
Сын: Ортюков Леонид
Мать ребёнка: Ортюкова Мария
Артемовский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ортюкова Мария
Смерть
09.07.1955
Артемовский, Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Артемовский, Россия