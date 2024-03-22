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Ортюков Николай

Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

24.04.1913

Дата смерти

09.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1913

Отец: Ортюков Семён Ильич

Мать: Ортюкова Александра

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1937

Сын: Ортюков Вячеслав

Мать ребёнка: Ортюкова Мария

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1938

Сын: Ортюков Анатолий

Мать ребёнка: Ортюкова Мария

Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1941

Дочь: Леонтьева Нина

Мать ребёнка: Ортюкова Мария

Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
10.03.1946

Сын: Ортюков Леонид

Мать ребёнка: Ортюкова Мария

Артемовский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ортюкова Мария

Смерть
09.07.1955
Артемовский, Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Артемовский, Россия
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