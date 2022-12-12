Ортюкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1937
Сын: Ортюков Вячеслав
Отец ребёнка: Ортюков Николай
Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1938
Сын: Ортюков Анатолий
Отец ребёнка: Ортюков Николай
Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1941
Дочь: Леонтьева Нина
Отец ребёнка: Ортюков Николай
Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
10.03.1946
Сын: Ортюков Леонид
Отец ребёнка: Ортюков Николай
Артемовский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ортюков Николай
Смерть
Неизвестно
Артемовский, Россия
Похороны
Неизвестно
Артемовский, Россия