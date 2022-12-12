Ортюкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортюкова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1937

Сын: Ортюков Вячеслав

Отец ребёнка: Ортюков Николай

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1938

Сын: Ортюков Анатолий

Отец ребёнка: Ортюков Николай

Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1941

Дочь: Леонтьева Нина

Отец ребёнка: Ортюков Николай

Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
10.03.1946

Сын: Ортюков Леонид

Отец ребёнка: Ортюков Николай

Артемовский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ортюков Николай

Смерть
Неизвестно
Артемовский, Россия
Похороны
Неизвестно
Артемовский, Россия
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