Ортюков Анатолий
Место рожденияАртемовский, Россия
Дата рождения28.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938
Отец: Ортюков Николай
Мать: Ортюкова Мария
Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
18.10.1964
Сын: Ортюков Игорь
Мать ребёнка: Ортюкова Галина
Рождение ребёнка
15.05.1969
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Ортюкова Галина
Рождение ребёнка
01.03.1978
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ортюкова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ортюкова Галина