Ортюков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортюков Анатолий

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Место рождения

Артемовский, Россия

Дата рождения

28.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938

Отец: Ортюков Николай

Мать: Ортюкова Мария

Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
18.10.1964

Сын: Ортюков Игорь

Мать ребёнка: Ортюкова Галина

Рождение ребёнка
15.05.1969

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ортюкова Галина

Рождение ребёнка
01.03.1978

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ортюкова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ортюкова Галина

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