Леонтьева (Ортюкова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Ортюкова) Нина

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Место рождения

Артемовский, Россия

Дата рождения

30.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1941

Отец: Ортюков Николай

Мать: Ортюкова Мария

Артемовский, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Леонтьев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Юрий

Отец ребёнка: Леонтьев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Леонтьев Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Геннадий

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