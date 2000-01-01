Леонтьева (Ортюкова) Нина
Место рожденияАртемовский, Россия
Дата рождения30.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1941
Отец: Ортюков Николай
Мать: Ортюкова Мария
Артемовский, Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Леонтьев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Юрий
Отец ребёнка: Леонтьев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Леонтьев Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтьев Геннадий