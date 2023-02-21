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Ортюков Леонид

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Место рождения

Артемовский, Россия

Дата рождения

10.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1946

Отец: Ортюков Николай

Мать: Ортюкова Мария

Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ортюков Олег

Мать ребёнка: Ортюкова Елизовета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Мать ребёнка: Ортюкова Елизовета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ортюкова Елизовета

Место жительства
Неизвестно
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