Ортюков Леонид
Место рожденияАртемовский, Россия
Дата рождения10.03.1946
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1946
Отец: Ортюков Николай
Мать: Ортюкова Мария
Артемовский, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ортюков Олег
Мать ребёнка: Ортюкова Елизовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Мать ребёнка: Ортюкова Елизовета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ортюкова Елизовета
Место жительства
Неизвестно