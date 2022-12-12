Ортюков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Ортюков Семён
Мать ребёнка: Ортюкова Мария
Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ортюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Ортюкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ортюкова Мария
Смерть
Неизвестно