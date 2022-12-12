Ортюков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортюков Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Ортюков Семён

Мать ребёнка: Ортюкова Мария

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ортюкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Ортюкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ортюкова Мария

Смерть
Неизвестно
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