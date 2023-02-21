Ортюков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо ?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Ортюков Семён
Мать: Ортюкова Александра
Рождение ребёнка
06.01.1938
Дочь: Кучкова Нина
Мать ребёнка: Ортюкова Наталья
Рождение ребёнка
1942
Сын: Ортюков Анатолий
Мать ребёнка: Ортюкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ортюкова Наталья
Смерть
Около ?.04.1942
Причина смерти: На войне