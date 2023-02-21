Ортюков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортюков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около ?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Ортюков Семён

Мать: Ортюкова Александра

Рождение ребёнка
06.01.1938

Дочь: Кучкова Нина

Мать ребёнка: Ортюкова Наталья

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Ортюков Анатолий

Мать ребёнка: Ортюкова Наталья

Маминское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ортюкова Наталья

Маминское, Каменский, Свердловская область
Смерть
Около ?.04.1942
Причина смерти: На войне
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