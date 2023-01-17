Ортюкова (Ильина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Феоктист
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Ортюков Семён
Отец ребёнка: Ортюков Илья
Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ортюков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Ортюков Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ортюков Илья
Смерть
Неизвестно