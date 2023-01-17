Ортюкова (Ильина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортюкова (Ильина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феоктист

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Ортюков Семён

Отец ребёнка: Ортюков Илья

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ортюков Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Ортюков Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ортюков Илья

Смерть
Неизвестно
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