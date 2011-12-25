Прокопенко Анатолий
Место рожденияУкраина
Дата рождения1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
28.10.1967
Дочь: Алексеева Валентина
Мать ребёнка: Дубровина Алевтина
Украина
Рождение ребёнка
14.05.1971
Дочь: Жаворонкова Ольга
Мать ребёнка: Дубровина Алевтина
Развод
Неизвестно
Жена: Дубровина Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровина Алевтина