Прокопенко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопенко Анатолий

Прокопенко Анатолий

avatar

Место рождения

Украина

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
28.10.1967

Дочь: Алексеева Валентина

Мать ребёнка: Дубровина Алевтина

Украина
Рождение ребёнка
14.05.1971

Дочь: Жаворонкова Ольга

Мать ребёнка: Дубровина Алевтина

Развод
Неизвестно

Жена: Дубровина Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Алевтина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close