- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
124Никополь, мест.при р. Днепре.1154198732133567Церквей православных 2. Синагог еврейских 2. Училище 1. Почтовая контора. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базар. Пристаней 3. Заводов 6. Переправа через р. Днепр.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
46. Никополь, местечко бывшее государственное и вольных матросов, при речках Орловой и Лапинке, дворов 1251, жителей 6570, волостное правление (уездный город в 114 верста Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Никополь 152199582123736003628722824
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1М.-Никополь Очередовка бывшие государственные15795746442810174
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3619Нікопольмістоцентр міської ради, центр району, місто обласного підпорядкуванняміська рада Нікопольська