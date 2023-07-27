город Никополь, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Никополь

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
124Никополь, мест.при р. Днепре.1154198732133567Церквей православных 2. Синагог еврейских 2. Училище 1. Почтовая контора. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базар. Пристаней 3. Заводов 6. Переправа через р. Днепр.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Никопольская волость
46. Никополь, местечко бывшее государственное и вольных матросов, при речках Орловой и Лапинке, дворов 1251, жителей 6570, волостное правление (уездный город в 114 верста Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Никопольская волость
местечко Никополь 152199582123736003628722824

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Никопольская волость
1М.-Никополь Очередовка бывшие государственные15795746442810174

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3619Нікопольмістоцентр міської ради, центр району, місто обласного підпорядкуванняміська рада Нікопольська

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