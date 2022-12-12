Алексеев Аркадий
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.08.1926
Дата смерти10.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1955
Сын: Алексеев Вячеслав
Мать ребёнка: Алексеева Галина
Никольское, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1956
Дочь: Данилюк Людмила
Мать ребёнка: Алексеева Галина
Рождение ребёнка
07.03.1959
Дочь: Гуторова Алевтина
Мать ребёнка: Алексеева Галина
Рождение ребёнка
12.09.1960
Сын: Алексеев Владислав
Мать ребёнка: Алексеева Галина
Рождение ребёнка
16.08.1966
Дочь: Воробьева Надежда
Мать ребёнка: Алексеева Галина
Тимирязево, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
27.05.1969
Сын: Алексеев Александр
Мать ребёнка: Алексеева Галина
Смерть
10.04.1985
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно