Алексеев Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Аркадий

Алексеев Аркадий

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.08.1926

Дата смерти

10.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926

Отец: Алексей

Мать: Елизавета

Россия
Рождение ребёнка
24.09.1955

Сын: Алексеев Вячеслав

Мать ребёнка: Алексеева Галина

Никольское, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1956

Дочь: Данилюк Людмила

Мать ребёнка: Алексеева Галина

Рождение ребёнка
07.03.1959

Дочь: Гуторова Алевтина

Мать ребёнка: Алексеева Галина

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.09.1960

Сын: Алексеев Владислав

Мать ребёнка: Алексеева Галина

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.08.1966

Дочь: Воробьева Надежда

Мать ребёнка: Алексеева Галина

Тимирязево, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
27.05.1969

Сын: Алексеев Александр

Мать ребёнка: Алексеева Галина

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
10.04.1985
Маминское, Каменский, Свердловская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Маминское, Каменский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close