Гуторова (Алексеева) Алевтина
Место рождения
Дата рождения07.03.1959
Дата смертиОколо ?.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1959
Отец: Алексеев Аркадий
Мать: Алексеева Галина
Рождение ребёнка
22.07.1977
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Гуторов Юрий
Турксибский район, Алматы, Казахстан
Рождение ребёнка
21.12.1981
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гуторов Юрий
Рождение ребёнка
30.09.1983
Дочь: Фролова Галина
Отец ребёнка: Гуторов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуторов Юрий
Смерть
Около ?.04.2022
г. Астана
Причина смерти: Болезнь