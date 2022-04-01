Гуторова (Алексеева) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуторова (Алексеева) Алевтина

Место рождения

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.03.1959

Дата смерти

Около ?.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1959

Отец: Алексеев Аркадий

Мать: Алексеева Галина

Усово, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.07.1977

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Гуторов Юрий

Турксибский район, Алматы, Казахстан
Рождение ребёнка
21.12.1981

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гуторов Юрий

Рождение ребёнка
30.09.1983

Дочь: Фролова Галина

Отец ребёнка: Гуторов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуторов Юрий

Смерть
Около ?.04.2022
г. Астана
Причина смерти: Болезнь
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