Гуторов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1956
Дата смертиОколо 2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1977
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Гуторова Алевтина
Турксибский район, Алматы, Казахстан
Рождение ребёнка
21.12.1981
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Гуторова Алевтина
Рождение ребёнка
30.09.1983
Дочь: Фролова Галина
Мать ребёнка: Гуторова Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуторова Алевтина
Смерть
Около 2005
Турксибский район, Алматы, Казахстан