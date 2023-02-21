Гуторов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуторов Юрий

Гуторов Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1956

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1977

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Гуторова Алевтина

Турксибский район, Алматы, Казахстан
Рождение ребёнка
21.12.1981

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Гуторова Алевтина

Рождение ребёнка
30.09.1983

Дочь: Фролова Галина

Мать ребёнка: Гуторова Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуторова Алевтина

Смерть
Около 2005
Турксибский район, Алматы, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close