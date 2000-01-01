Данилюк (Алексеева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилюк (Алексеева) Людмила

Данилюк (Алексеева) Людмила

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1956

Отец: Алексеев Аркадий

Мать: Алексеева Галина

Рождение ребёнка
26.02.1978

Дочь: Бернс Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1981

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.03.1988

Сын: Данилюк Игорь

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close