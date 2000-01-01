Данилюк (Алексеева) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1956
Отец: Алексеев Аркадий
Мать: Алексеева Галина
Рождение ребёнка
26.02.1978
Дочь: Бернс Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1981
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.03.1988
Сын: Данилюк Игорь
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан