Данилюк Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилюк Владимир

Данилюк Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1978

Дочь: Бернс Ольга

Мать ребёнка: Данилюк Людмила

Рождение ребёнка
06.08.1981

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Данилюк Людмила

Рождение ребёнка
10.03.1988

Сын: Данилюк Игорь

Мать ребёнка: Данилюк Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилюк Людмила

Смерть
Неизвестно
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