Данилюк Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1978
Дочь: Бернс Ольга
Мать ребёнка: Данилюк Людмила
Рождение ребёнка
06.08.1981
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Данилюк Людмила
Рождение ребёнка
10.03.1988
Сын: Данилюк Игорь
Мать ребёнка: Данилюк Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилюк Людмила
Смерть
Неизвестно