Воробьева (Алексеева) Надежда
Место рожденияТимирязево, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Дата рождения16.08.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1966
Отец: Алексеев Аркадий
Мать: Алексеева Галина
Тимирязево, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
07.06.1986
Дочь: Сажаева Анастасия
Отец ребёнка: Низамов Альфред
Рождение ребёнка
01.05.1988
Дочь: Алексеева Алина
Отец ребёнка: Низамов Альфред
Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.04.1993
Сын: Воробьев Вячеслав
Отец ребёнка: Воробьев Владислав
Рождение ребёнка
18.01.2001
Сын: Воробьев Владислав
Отец ребёнка: Воробьев Олег
Развод
Неизвестно
Муж: Низамов Альфред
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Олег