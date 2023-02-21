Воробьева (Алексеева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Алексеева) Надежда

Место рождения

Тимирязево, Северо-Казахстанская область, Казахстан

Дата рождения

16.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1966

Отец: Алексеев Аркадий

Мать: Алексеева Галина

Тимирязево, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
07.06.1986

Дочь: Сажаева Анастасия

Отец ребёнка: Низамов Альфред

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1988

Дочь: Алексеева Алина

Отец ребёнка: Низамов Альфред

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.04.1993

Сын: Воробьев Вячеслав

Отец ребёнка: Воробьев Владислав

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.2001

Сын: Воробьев Владислав

Отец ребёнка: Воробьев Олег

Маминское, Каменский, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Муж: Низамов Альфред

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Владислав

Маминское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Олег

Маминское, Каменский, Свердловская область
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