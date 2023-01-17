Сажаева (Низамова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения07.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1986
Отец: Низамов Альфред
Мать: Воробьева Надежда
Рождение ребёнка
13.05.2005
Сын: Васильев Егор
Отец ребёнка: Васильев Сергей
Рождение ребёнка
12.05.2011
Сын: Сажаев Арсений
Отец ребёнка: Сажаев Иван
Рождение ребёнка
30.06.2017
Сын: Сажаев Никита
Отец ребёнка: Сажаев Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Васильев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Сажаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сажаев Иван
Место жительства
Неизвестно