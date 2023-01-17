Сажаева (Низамова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСажаева (Низамова) Анастасия

Сажаева (Низамова) Анастасия

avatar

Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

07.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1986

Отец: Низамов Альфред

Мать: Воробьева Надежда

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.2005

Сын: Васильев Егор

Отец ребёнка: Васильев Сергей

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.2011

Сын: Сажаев Арсений

Отец ребёнка: Сажаев Иван

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.2017

Сын: Сажаев Никита

Отец ребёнка: Сажаев Иван

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Сажаев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажаев Иван

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close